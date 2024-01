Ufficiale Sorrento, ceduto a titolo definitivo Francesco Pio Petito al Picerno

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver ceduto a titolo definitivo Francesco Pio Petito al Picerno. Il club rossonero ringrazia calorosamente Francesco per quanto fatto in questi due anni di permanenza (era arrivato dal Gladiator nel mercato invernale 2021/2022) nel corso dei quali ha contributo anche alla promozione in C della passata stagione.

La società augura a Petito le migliori fortune professionali.