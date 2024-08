Ufficiale Sorrento, colpo in mediana. Cardoselli ha firmato con i rossoneri

Lo avevamo anticipato, ora anche l'ufficialità. Perché, con il comunicato che di seguito riportiamo, il Sorrento "rende noto di essersi assicurato il diritto alle prestazioni sportive - a partire dalla stagione 2024/2025 - di Cassio Cardoselli.

Centrocampista nato a Roma il 26 luglio del 1998, Cardoselli ha nel suo curriculum 157 partite (con 14 reti all’attivo) in Serie C e 15 apparizioni (con un gol) in B nel 2020/2021 quando militava nell’Entella.

Due stagioni fa ha disputato 24 gare (realizzando tre centri) con la maglia del Francavilla nel girone C di Serie C".