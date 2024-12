Ufficiale Sorrento, Cassio Cardoselli già ai saluti. È un nuovo giocatore del Cassino

È già finita l'avventura di Cassio Cardoselli con la maglia del Sorrento. Il centrocampista, arrivato la scorsa estate dalla Virtus Francavilla, non è mai sceso in campo con la maglia dei campani. Nella giornata odierna è stato finalizzato il suo trasferimento in Serie D al Cassino.

Questo il comunicato della società laziale:

"Cassio Cardoselli è azzurro. Il Cassino non si nasconde e prosegue a credere in un campionato di vertice. La risposta è intuibile da questa mossa della Società, Cardoselli è un calciatore di categoria superiore, sarebbe per lui la prima volta in D dopo 160 presenze in C e 22 in serie B. Romano di Anzio scuola Lazio, Cassio Cardoselli classe 1998 darà ancora più lustro ad un centrocampo di livello, come quello di mister Carcione. Carrarese, Siena, Virtus Entella, Francavilla e per ultimo il Sorrento, prima di giungere sotto l’abbazia. Trovato l’accordo con la Società, alla quale vanno i complimenti per questo ennesimo sforzo, il centrocampista alto 1,90 mt, è disponibile da subito, agli ordini di coach Carcione".