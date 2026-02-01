Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"

Impresa del Sorrento, che ribalta il risultato e supera 3-1 la capolista Catania. Una vittoria pesantissima in chiave salvezza, celebrata con soddisfazione dal tecnico Cristian Serpini, che ha elogiato la reazione e la maturità della squadra.

“Ci siamo dati degli obiettivi e oggi volevamo chiudere un cerchio - ha spiegato -. Per raggiungere la salvezza dobbiamo restare sempre dentro le partite, anche quando il risultato è negativo. Serve continuare a giocare e a crederci, pure contro una squadra forte come il Catania. Oggi siamo riusciti a ribaltare una situazione che si era messa male ed è un segnale importante”.

Serpini ha poi sottolineato l’impatto dei nuovi innesti, Capezzi e Ricci, arrivati nelle ultime settimane: “Noi allenatori siamo la fortuna di pochi giocatori e la sfortuna di tanti. Le richieste che facciamo sono condivise con la società e l’arrivo di nuovi elementi aiuta tutto il gruppo. Portano qualità, ma soprattutto fiducia anche agli altri ragazzi”.

Infine, un riferimento al lavoro quotidiano: “Questo percorso lo costruiamo durante la settimana, negli allenamenti. Ora siamo riusciti a portarlo anche in campo”.