Sorrento, Serpini ammette: "Il Casarano ha meritato. Ora serve più cattiveria"

Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per il Sorrento, che cade sul campo del Casarano senza riuscire a dare continuità alla prestigiosa vittoria contro il Catania. Un passo indietro che pesa, soprattutto alla luce di una classifica che resta delicata: tre punti sopra la zona playout e sei di distanza dall’area playoff.

Nel post gara, mister Cristian Serpini non cerca alibi e riconosce i meriti degli avversari: “Il Casarano ha fatto meglio di noi, vanno fatti loro i complimenti perché hanno vinto tantissimi duelli”. Un’analisi lucida, che evidenzia come la partita sia stata indirizzata dall’intensità e dall’aggressività dei pugliesi.

Il tecnico rossonero si sofferma però soprattutto sulla discontinuità della sua squadra: “Dobbiamo riflettere perché non abbiamo impattato bene la gara e bisogna chiederci perché alterniamo prestazioni importanti ad altre meno brillanti”. Un tema che accompagna il Sorrento da diverse settimane, incapace finora di trovare stabilità di rendimento.

Con il campionato entrato nella fase decisiva, Serpini lancia un messaggio chiaro al gruppo: “Dobbiamo imparare anche a sporcare la partita quando necessario perché adesso si entra nella fase calda e serve la giusta dose di cazzimma”.