Ufficiale Sorrento, tesserato il genoano Palella: arriva a titolo definitivo. La nota dei campani

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo dal Genoa, le prestazioni sportive di Andrea Palella nato a Novi Ligure il 27 giugno del 2004. Palella è stato quest’anno capitano della Primavera del Genoa, formazione con la quale ha collezionato 42 presenze mettendo a segno un gol. Per lui anche 18 presenze con le nazionali giovanili (fino all’Under 18) con una rete all’attivo. Nel contempo, il Sorrento ha prelevato dal Perugia – in prestito con diritto di riscatto – il difensore Raul Morichelli, nato a Marino il 25 luglio del 2002. Cresciuto nel settore giovanile della Roma (37 presenze in Primavera), Morichelli ha giocato lo scorso anno in Grecia (Super League 2) con la squadra B del Paok Salonicco (16 apparizioni) prima di esordire tra i professionisti quest’anno con il Grifone, 6 gettoni tra campionato e Coppa.

Infine, il Sorrento comunica la cessione a titolo temporaneo al Novara – con obbligo di riscatto da parte del club piemontese – del centrocampista spagnolo Toni Caravaca Comino che ha disputato una gara di campionato – a Francavilla – in questa prima parte di stagione con la maglia del Sorrento. A Toni, ragazzo e professionista esemplare, l’in bocca al lupo da parte del Sorrento per questa nuova avventura.