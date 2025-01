Ufficiale SPAL, dal Frosinone arriva Haoudi. Il centrocampista firma fino al 2026

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la SPAL "comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30.06.2026 con il Frosinone Calcio per l'acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Hamza Haoudi.

Con un passato in Serie B tra Livorno e Frosinone e esperienze in Serie C con la Turris e la Pro Vercelli, il nuovo centrocampista di origine marocchina indosserà la maglia numero 15.

Benvenuto in biancazzurro Hamza!".

Questa, invece, la nota dei ciociari: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva S.P.A.L per la cessione del calciatore Hamza Haoudi. Il centrocampista, classe 2001, si trasferirà a titolo definitivo".