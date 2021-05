Spinelli: "Favilla un buffone. Querelato Heller. Navarra? Tante chiacchiere e nemmeno un soldo"

Si è tolto numerosi sassolini dalle scarpe, Aldo Spinelli, ex presidente e azionista del Livorno, nei confronti di chi lo ha sostituito al timone del club amaranto. Sulle colonne de Il Tirreno si legge: "Favilla? Un buffone. Heller? L’ho già querelato alla procura di Firenze. Navarra? Tante chiacchiere e nemmeno un soldo. Salvetti? Da sindaco è rimasto un giornalista ultrà. Oggi l’unica persona seria che si occupa del Livorno calcio è l’amministratore delegato Silvio Aimo. In un anno i soci hanno messo appena 125 mila euro, più il milione di euro garantito da CereaBanca quando hanno comprato le quote. Il resto dei soldi erano quelli che avevo lasciato io. In tutto due milioni che questi sciagurati hanno usato per pagare le spese correnti ma non i contributi ai giocatori. Che infatti ha versato il sottoscritto per non far perdere il titolo sportivo. A dicembre Salvetti, che ora mi attacca, mi chiese in ginocchio di fare qualcosa e l’ho fatto. Ecco perché chi dice che io ho ucciso il Livorno è in malafede. Ma nonostante questo ogni giorno a me e mio figlio arrivano minacce di morte"