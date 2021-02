Stadi chiusi, l'AlbinoLeffe risolve con... Pierino. Ecco il primo robot sugli spalti

Una curiosa presenza quella che si è vista sabato a Gorgonzola, dove l'AlbinoLeffe ha disputato il match interno della 24^ giornata del campionato di Serie C contro la Juventus U23: sugli spalti, infatti, era presente, per quello che è stato il suo esordio, uno speciale tifoso, Pierino.

Un supporter... elettronico. Perché Pierino, così chiamato in onore di Pierino Bugatti (storico supporter e sbandieratore per eccellenza del club seriano scomparso alcuni anni fa) è un cobot, "un robot antropomorfo con movimento su sei assi, realizzato per rispettare criteri di flessibilità e compattezza, studiati per lavorare a stretto contatto con l'operatore in massima sicurezza" realizzato della sinergia tra F.M. Automazione - sponsor istituzionale bluceleste - e la società Indeva di Brembilla.

Il cobot, al quale è stato affidato il compito di sventolare il vessillo bluceleste, è stato posizionato nello spazio di tribuna solitamente riservato ai supporter del club, così da rendere omaggio nel migliore dei modi agli appassionati: il tutto in totale rispetto delle normative riguardanti la pandemia da Covid-19, che non prevedono la presenza di pubblico negli stadi.

Ma l'AlbinoLeffe ha ovviato al problema.