SudTirol, Baumgartner: "Serve progetto condiviso che faccia capire il vero peso della Serie C"

A margine della visita del vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis alle strutture del SudTirol, il numero uno del club di Bolzano Walter Baumgartner ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il sito ufficiale della società: “Il Vicepresidente vicario Marcel Vulpis – ha spiegato - mi trova perfettamente d’accordo quando afferma che i club non sono solo soci di Lega Pro, ma anche e soprattutto azionisti. La Lega deve essere rappresentativa di tutte le società e portare avanti una progettualità condivisa e attuata nei modi e nei tempi giusti. Non c’è dubbio che ci troviamo di fronte ad una crisi della serie C, non solo a causa della pandemia. L’origine è più lontana, la Lega Pro non trova una giusta collocazione nel movimento calcio italiano, nel senso che non è rappresentata nel modo adeguato alla sua importanza nel contesto del sistema calcistico. Il compito della governance è quello di far sentire il peso specifico della categoria, in termini di finanziamento e di organizzazione. Serve una chiara e tempestiva inversione di tendenza".