Taranto, Montervino: "Mai avuti dubbi sulla promozione. Futuro? Ci stiamo pensando da mesi"

Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto neopromosso in Serie C, all'edizione pugliese de Il Corriere dello Sport ha parlato della promozione dei rossoblu: "Non avevo dubbi che sarebbe stata una promozione sofferta fino alla fine e sapevo che avremmo ottenuto una promozione all’ultimo respiro. L’ho sempre detto al presidente Giove. Mi sono sbagliato di qualche secondo... Per quanto mi riguarda è rivolto al futuro già da qualche mese. Non ho mai avuto dubbi sulla promozione, scaramanzia a parte. Stiamo già pensando alla prossima stagione. Abbiamo fatto festa, ora sono proiettato al futuro".