Ufficiale Team Altamura, arriva uno spagnolo per il centrocampo: è Ganfornina del Casarano

Nuovo innesto in mezzo al campo per il Team Altamura che pesca un rinforzo in Serie D. Il club pugliese ha infatti annunciato l'arrivo di Fran Ganfornina che si prepara così a esordire fra i professionisti in Italia. Questa la nota:

"Il Team Altamura è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Perez Ganfornina, talentuoso centrocampista spagnolo classe 1996, che ha firmato un contratto con il club fino al 2026.

Ganfornina è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, arriva in Italia nel 2002 passando dall’Ugento al Martina per poi approdare al Casarano. Ganfornina porta con sé esperienza e qualità in mezzo al campo, pronto a dare il massimo per i nostri colori".