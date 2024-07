Ufficiale Team Altamura, colpo d'esperienza per l'attacco: arriva Leonetti. La nota del club

Nuovo colpo in entrata per il neopromosso Team Altamura che si aggiudica le prestazioni dell'ex Audace Cerignola Leonetti. Questo il comunicato del club pugliese:

"Team Altamura comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Vito Leonetti per la Stagione 2024/25.

Leonetti è un profilo importante per la rosa di mister Di Donato, l’attaccante classe 1994 barese di nascita, nello scorso campionato era in forza all’Audace Cerignola con 26 presenze e 2 reti all’attivo.

Nelle precedenti stagioni ha indossato la maglia della Turris per 2 stagioni sempre in Serie C, oltre a quelle di Matelica, Reggina Lumezzane, Akragas, e Savoia per complessive 162 presenze e 39 reti, nel palmares figurano anche 2 apparizioni in Serie B con il Bari nella stagione 2013/14 e 2 mega stagioni con la Vastese dove ha giocato dal 2018 al 2020 per ben 63 gare, mettendo a segno 37 reti.

Leonetti si è già unito al gruppo squadra nel ritiro di Alfedena in Abruzzo".