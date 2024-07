Ufficiale Team Altamura, un rinforzo in difesa: dal Martina arriva Enrico Silletti

Colpo in entrata per il Team Altamura. La formazione neopromossa in Serie C ha comunicato di aver acquisito il calciatore Enrico Silletti. Di seguito la nota ufficiale del club: "ll Team Altamura si è assicurata le prestazioni del difensore centrale Enrico Silletti per la stagione 2024-2025.

Classe ‘97, nativo di Santeramo in Colle, è cresciuto nelle giovanili del Bari e del Matera, nella stagione 2016-2017 approda in Serie D nel Castelfiardo.

Per lui altre esperienze con il San Severo, Rotonda e Gravina sempre in Serie D per poi passare al Cerignola dove nella stagione 2021-2022 vince il campionato.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Martina", si legge,