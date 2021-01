Teramo, Diakitè verso il Sassuolo. Pronto un quadriennale per il terzino destro

Sarà il Sassuolo la prossima squadra del promettente difensore Salim Diakitè, classe 2000, del Teramo. Il club emiliano, come riferiscono i colleghi di Tuttoc.com, ha superato la concorrenza di Napoli e Bologna e si è assicurato l'esterno destro fino al 2025. Diakitè concluderà la sua stagione in Abruzzo e poi in estate sarà valutato da vicino da De Zerbi per capire se potrà già far parte del gruppo in Serie A.