Ternana, fra i pali potrebbe arrivare il ceco Zima dal Genoa

Dopo non essere mai sceso in campo in questa stagione con la maglia del Genoa per Lukas Zima si profila un’avventura lontano dai colori rossoblù. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport il classe ‘94 sarebbe infatti nel mirino della Ternana, club neopromosso in Serie B.