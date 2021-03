Ternana, Lucarelli: "Non credo che domani possa arrivare la promozione in B"

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bisceglie: "Non credo che domani possa arrivare la sentenza - riporta Ternananews.it -. Abbiamo una partita complicata contro un avversario che non ha nulla da perdere e che ha bisogno di punti salvezza. Ho letto le dichiarazioni di Priola che ha ricordato che sul quel campo, complice anche il terreno di gioco, riesce a dare il meglio di se. L'avversario viene penalizzato nel fraseggio. Nel finale di campionato ci sono poi sempre risultati a sorpresa. I nostri avversari hanno la partita in casa. Non è semplice ma non è nemmeno proibitiva. Credo che dovremo aspettare ancora qualche settimana. Non vedo un turno di campionato ad appannaggio della Ternana. Domani è un test importante e giocheremo in condizioni non ottimali per noi. Siamo una squadra che ama giocare e sul qual campo si fa fatica".