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Ternana, pressing sulla proprietà: ipotesi liquidazione giudiziaria per salvare il campionato

Ternana, pressing sulla proprietà: ipotesi liquidazione giudiziaria per salvare il campionatoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Bargellini

Sono ore cruciali per il futuro della Ternana, travolta dal caos societario e dalla decisione di procedere alla liquidazione volontaria che ha già portato alla sospensione degli allenamenti.

La Lega Pro è al lavoro senza sosta per cercare una soluzione in grado di evitare la stravolgimento del campionato e garantire la regolarità del Girone B di Serie C.

L’obiettivo è quello di convincere la proprietà, la famiglia Rizzo, a rivedere la propria posizione e passare dalla liquidazione volontaria a una liquidazione giudiziaria. Una scelta che consentirebbe al club di portare a termine la stagione, disputando le ultime due gare, pur con una penalizzazione, ma senza compromettere l’intero svolgimento del torneo.

Nel dettaglio, questo scenario permetterebbe anche di guadagnare tempo prezioso: la Ternana avrebbe infatti la possibilità di arrivare fino al 30 giugno per cercare un nuovo acquirente e programmare un eventuale futuro in Serie C. Il nuovo proprietario, inoltre, non sarebbe chiamato a farsi carico dell’intero pesante passivo societario, ma soltanto dei debiti federali.

Parallelamente resta alta la tensione sul fronte interno. Dopo la decisione di mettere in liquidazione il club, è arrivato anche il duro sfogo dell’ex presidente oggi Sindaco di Terni Stefano Bandecchi, che ha attaccato la proprietà annunciando possibili azioni legali e definendo inevitabile una battaglia giudiziaria.

“Pagheranno per quello che hanno fatto”, è il concetto ribadito dall’imprenditore, che si prepara a un confronto diretto con la famiglia Rizzo in una vicenda sempre più tesa anche sul piano politico e societario.

Sul campo, intanto, la situazione resta congelata: gli allenamenti sono sospesi e la squadra vive in un limbo, in attesa di capire se e come potrà concludere la stagione.

La Lega, dal canto suo, punta a evitare ricorsi estivi e uno stravolgimento della classifica, provando a chiudere il campionato nel modo più regolare possibile. Le prossime ore saranno decisive per capire se il pressing porterà a un cambio di scenario o se la crisi della Ternana entrerà in una fase ancora più complessa.

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