Ternana, Torromino con le valigie in mano. Ci pensano Carpi e il neo promosso Taranto

vedi letture

Dopo aver contribuito con due reti in 19 presenze alla promozione della Ternana in Serie B per Giuseppe Torromino si prospetta un ritorno in terza serie. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com l'attaccante classe '88 sarebbe infatti in procinto di lasciare il club umbro e avrebbe sul tavolo già due richieste dalla Serie C. Si tratta di quelle del Carpi e del neopromosso Taranto.