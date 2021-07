tmw Avellino, due neopromosse su Gabriele Rocchi. Ma in pole c'è il Gubbio

vedi letture

Serie C

Oggi alle 13:04 Serie C

Si muove il mercato attorno al nome di Gabriele Rocchi, centrale difensivo classe 1996 dell'Avellino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore ex Cavese si sono mosse nelle ultime ore le neo promosse Taranto e Monterosi, ma in pole ci dovrebbe essere un'altra società di Serie C: il Gubbio.