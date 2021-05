tmw Carpi, Pochesci verso l'addio. Lo aspetta la Primavera dell'Ascoli

Sarà separazione tra mister Sandro Pochesci e il Carpi: nonostante un anno di contratto che lega ancora le parti, in giornata ci sarà l'incontro per definire i termini dell'addio.

Quell'addio che darà una nuova possibilità al tecnico, che potrebbe presto approdare all'Ascoli, nel settore giovanile bianconero: è infatti in pole per la guida della Primavera marchigiana.