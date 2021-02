tmw Carrarese, il giovane Fantini in prestito in D: lo aspetta il Seravezza

Prestito in Serie D per Edoardo Fantini, attaccante classe 2001 di proprietà della Carrarese. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club apuano ha raggiunto l'accordo con il Seravezza per il prestito del giocatore.