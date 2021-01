tmw Cavese, è fatta per il rinforzo in attacco: arriva Gerardi dal Gubbio

La Cavese ha trovato un altro rinforzo per il pacchetto offensivo. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club campano ha chiuso la trattativa con il Gubbio per l'arrivo a titolo definitivo di Federico Gerardi, che oggi firmerà il contratto, fino a giugno 2022, con i blufoncè.

Il giocatore era in uscita dalla truppa eugubina dopo l'approdo in Umbria di Francesco Fedato dalla Casertana.