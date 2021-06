tmw Cesena, contatti in corso per il rinnovo del portiere Nardi

"Il rinnovo? Non c'è fretta, ho ricevuto altre offerte ma prima viene sempre il Cesena". Così il portiere Michele Nardi ha parlato al Corriere di Romagna del proprio futuro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbero già in corso le discussioni con la dirigenza bianconera per prolungare il rapporto con l'estremo difensore che in questa stagione ha mostrato grande affidabilità e guidato una difesa dall'età media molto giovane. La volontà, come ammesso dal diretto interessato, è quella di restare, ma andranno valutate le condizioni che saranno proposte dal club.