tmw Entella, Marcucci verso la permanenza. Ma quattro club di C corteggiano l'ex Roma

Dopo la retrocessione in Serie C arrivata lo scorso anno le intenzioni della Virtus Entella sono quelle di tentare una pronta risalita in cadetteria. Per farlo, la società di Chiavari vuole mettere a disposizione del nuovo tecnico Gennaro Volpe una formazione giovane ma al tempo stesso competitiva.

È infatti arrivata in quest'ottica la conferma di Andrea Marcucci, centrocampista ex del settore giovanile della Roma. Sul ragazzo classe 1999, però, non mancano le attenzioni dal mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti su Marcucci sarebbero già emersi gli interessamenti di ben quattro società di Serie C come Giana Erminio, Potenza, Cesena e Carrarese.