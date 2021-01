tmw Il Pontedera saluta Tommasini: va al Pisa, e poi un nuovo prestito in C

Christian Tommasini saluta quest'oggi il Pontedera: notizia che era già nell'aria, oggi però, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si concretizzerà. L'attaccante sarà ceduto a titolo definitivo al Pisa, ma probabilmente non rimarrà in Serie B: si preannuncia per lui un altro prestito, con diversi club di C che lo stanno monitorando.

Forte l'interesse della Paganese, club al momento in pole; più defilate Lecco (che avendo esaurito i posti in lista dovrebbe prima operare in uscita) e Renate, al momento in stand by per la formula del possibile trasferimento.