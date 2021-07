tmw Juve Stabia, Fantacci può rimanere. Ma piace anche a Vicenza e Feralpisalò

Potrebbe rimanere a Castellammare di Stabia Tommaso Fantacci, centrocampista offensivo classe 1997 di proprietà dell’Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com i due club starebbero valutando la possibilità di nuova esperienza in Campania per il giocatore di Lucca. Si di lui, però, sono vive anche altre due ipotesi che portano a Vicenza in Serie B e a Salò in casa della Feralpi.