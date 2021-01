tmw Juventus U23, è Cisco del Novara l'obiettivo numero uno per l'attacco

Visto l'addio di Elia Petrelli, destinato al Genoa, la Juventus Under 23 è alla caccia di un sostituto per il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club bianconero ha messo in cima alla lista delle preferenze il nome di Andrea Cisco. Il classe '98 in questa stagione ha collezionato 18 presenze (con un gol e tre assist) al Novara dove è arrivato la scorsa estate in prestito dal Sassuolo.