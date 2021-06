tmw Legnago, il mediano Gasperi può salutare. Diversi club si sono già fatti avanti

Una stagione da protagonista al Legnago e ora per Matteo Gasperi si prevede un’estate infuocata. Il centrocampista classe '97 infatti va in scadenza a fine mese, avendo sottoscritto solo un anno di contratto la scorsa estate, ed è già al centro di numerosi interessamenti visto che le sue prestazioni non sono passare inosservate. Diversi club infatti sono attratti dalla possibilità di mettere sotto contratto un calciatore di qualità e ancora giovane come carta d’identità e hanno già effettuato alcuni sondaggi con il procuratore del giocatore. In questi giorni le proposte verranno valutate assieme al diretto interessato per trovare la soluzione migliore per continuare a crescere.