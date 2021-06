tmw Modena, si saluti Cargnelutti e Luppi. Conteso da Cesena e Pontedera

Chiuso il prestito al Fano, per Riccardo Cargnelutti non sembrano essere aperte le strade del Modena, che ne detiene il cartellino: su di lui, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è forte l'interesse della Pergolettese e del nuovo Matelica.

Ma non è solo il difensore uno dei possibili partenti: anche l'attaccante Davide Luppi pare esser in uscita. Su di lui, Cesena e Pontedera.