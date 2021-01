tmw Monopoli, mini rivoluzione in vista: ai saluti Sales, Giorno e Marilungo

vedi letture

Un tris di nomi in uscita dal Monopoli, club molto attivo sul mercato. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la formazione biancoverde starebbe apportando modifiche in tutti e tre i reparti, intanto con illustri partenze che saranno poi comunque compensate. In difesa è in procinto d'addio Simone Sales, che starebbe definendo l'accordo con il Catania, a centrocampo Francesco Giorno è conteso da Bari e Alessandria (con quest'ultima in pole) mentre in avanti Guido Marilungo chiuderà in anticipo il prestito, tornando alla casa madre Ternana.

Ma non sarà quella la definitiva destinazione del giocatore: lo attende la Carrarese.