tmw Monopoli, Montero in uscita: fa gola a vari club di C. Bisceglie e Piacenza su tutti

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'avventura di Alvaro Montero a Monopoli pare destinata al termine: l'attaccante infatti, non rientra più nei piani tecnici della società, e, complice un'ottimale forma fisica e delle buone prestazioni in avvio stagione, potrebbe presto accasarsi altrove.

Il classe '89 rappresenta un'ottima opportunità per diversi club di C, che hanno iniziato a sondare il terreno in merito: su tutti, Bisceglie e Piacenza alla ricerca di un terminale offensivo di peso ed esperienza.