tmw Novara, fumata bianca per il rinnovo di Schiavi: accordo fino al giugno 2023

vedi letture

Rinnovo in arrivo in casa Novara. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW manca solo l'ufficialità per il prolungamento fino al giugno 2023 dell'accordo fra il club piemontese e l'argentino Nicolas Schiavi. Il classe 1995, arrivato dal Cuneo nell'estate 2018, in questa stagione ha messo a referto 12 presenze fra campionato e Coppa Italia con tre gol.