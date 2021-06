tmw Palermo, in arrivo l’esterno d’attacco Ciervo dalla Roma

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Palermo sarebbe vicino a chiudere con la Roma per l’arrivo del promettente Riccardo Ciervo. Si tratta di un esterno offensivo classe 2002, grande protagonista con la Primavera giallorossa nell’ultima stagione e convocato anche in prima squadra da Paulo Fonseca per senza esordire in Serie A.