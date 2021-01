tmw Petrolul Ploiesti, Vajushi tratta la risoluzione. Lo attende l'Avellino

Si avvicina il ritorno in Italia di Armando Vajushi, centrocampista offensivo classe ‘91. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l’albanese starebbe trattando la risoluzione del contratto con i romeni del Petrolul Ploiesti, dove era arrivato un anno fa, per poi tornare nel nostro paese dove lo attende l’Avellino, club in cui ha militato per sei mesi nel 2018.