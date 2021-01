tmw Pistoiese, il rinforzo offensivo arriva dal Chievo: c'è l'accordo per Rovaglia

Colpo in attacco per la Pistoiese. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la formazione orange si è assicurata dal ChievoVerona il baby Pietro Rovaglia, classe 2001 che in questo primo scorcio di stagione è stato anche aggregato per tre volte alla prima squadra clivense.