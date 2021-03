tmw Pontedera, Bargagna: "Lavoriamo per una sinergia totale con il territorio locale"

vedi letture

Mattutino "Granata Business Club" quello che quest'oggi è stato organizzato dal Pontedera, con l'obiettivo di favorire - soprattutto in tempo di pandemia e crisi economica - la sinergia tra le aziende del territorio che hanno deciso di sposare causa granata mediante sponsorizzazioni o collaborazioni tecniche.

Moderatore dell'evento, il direttore organizzativo del club avv. Andrea Bargagna, relato Mattia Belli, Assessore lavori pubblici, ambiente, protezione civile e viabilità del comune della cittadina toscana; che ha toccato anche un punto fondamentale per il futuro della società, quello legato alle infrastrutture. "Lavoreremo per potenziare anche le infrastrutture, il Pontedera è ormai una vetrina molto importante a livello calcistico, ed è necessario si creai anche una maggiore sinergia tra le attività commerciali della città e del club: dobbiamo investire sui nostri simboli e i nostri colori. Da parte nostra c'è disponibilità in un progetto congiunto che sviluppi l'interesse della comunità", le sue parole in apertura di meeting.

Sono poi intervenuti Gianluca Vanni (Au di TQS Consulting SRL) e il presidente del centro ambulatoriale RDV Alessandro Cicarelli, aziende che grazie al club hanno creato una sinergia di co-marketing tra le due realtà, ma anche altri partner granata (Farmacia Coletti, Pharmanutra e Lattanzi Group).

Così, in conclusione, Bargagna: "E' una sinergia che deve ampliarsi a 360°, il territorio fa bene a noi e noi al territorio: il tutto in una massima trasparenza delle procedure".