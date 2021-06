tmw Pontedera, niente rinnovo per Risaliti e Ropolo. Valutazioni in corso su Piana

Si profila un profondo rinnovamento in casa Pordenone in vista della prossima stagione. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com per Giacomo Risaliti e Paolo Ropolo, entrambi in scadenza, non ci sarà il rinnovo di contratto. Sempre in uscita sono in corso delle riflessioni su Luca Piana, centrale classe 1994 ancora sotto contratto con il club toscano.