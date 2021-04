tmw Pro Sesto, Filippini: "Ultima di campionato a Livorno? Prima c'è il Renate"

La Pro Sesto è in lotta per la salvezza e probabilmente si giocherà tutto all'ultima giornata, contro il Livorno Nell'intervista rilasciata a TMW, così Antonio Filippini, tecnico dei biancocelesti ma lo scorso anno in amaranto: "E' un segno del destino. A ogni modo prima di pensare a quella partita c'è quella di domenica contro il Renate, la sorpresa dei tre gironi di C: un'ottima squadra, merito a loro e a mister Diana per quello che hanno fatto. E' chiaro che serve vincere intanto quella, poi a Livorno ci penseremo: chiaramente la gara del "Picchi" sarebbe potuta anche essere una festa per entrambe, ma io ora tifo Pro Sesto, e visto che la matematica potrebbe parlare di sfida decisiva per entrambe, devo guardare al mio club. Cercando la vittoria, che comunque, ripeto, vorrei già domenica. Questo è lo sport".