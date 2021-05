tmw radio Atzori sui play off: "Bella lotteria. Il Padova è la squadra più attrezzata per la B"

L'allenatore Gianluca Atzori ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, parlando anche dei play off di Serie C indicando le sue candidate alla promozione: "Sarà davvero una lotteria. Il Padova si è fatto sfuggire un campionato quasi vinto, anche se purtroppo nel calcio accade. Loro sono la squadra più attrezzata, una delle pretendenti per la Serie B, che meriterebbero anche per i punti fatti in stagione. Poi l'Alessandria è un'ottima squadra, così come il Bari che è ambizioso anche se ha vissuto una stagione travagliata".