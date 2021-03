tmw radio Mora sul Bari: "Niente effetto Carrera. Ma gli auguro di fare come il Napoli"

L'ex difensore Nicola Mora è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini dove ha parlato anche della situazione in casa Bari (club in cui ha militato dal 2002 al 2004 e poi dal 2005 al 2007) soffermandosi sul mancato cambio di passo dopo l’arrivo di Carrera: "Sembrava che con il suo arrivo avessero trovato il punto, ma ora stanno inanellando sconfitte su sconfitte, dopo che già lo scorso anno erano stati scottati tantissimo. Hanno fatto investimenti importanti e scelto un allenatore navigato, oltre a ottimi giocatori, ma in certi campionati serve anche altro: unità di intenti, voglia di saper soffrire e un pizzico di fortuna. Merito soprattutto alla Ternana, che sta giocando un grandissimo campionato. Devono prepararsi bene ai playoff, cercando di rimanere più in alto possibile. De Laurentiis comunque sa programmare, dai tempi del playoff perso con l'Avellino non ha più sbagliato un colpo: auguro al Bari di fare lo stesso percorso del Napoli, perché la piazza merita di più".