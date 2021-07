tmw Salines nel mirino di due club di Serie C: si tratta di Acr Messina e Taranto

vedi letture

Il futuro di Emmanuele Salines, difensore classe 2000 ex di Foggia e Catanzaro, potrebbe essere nuovamente in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti sul centrale ci sarebbero due squadre di Serie C attirate dalle buone prestazioni fornite con la maglia dell'Ostiamare in Serie D dove ha collezionato 14 presenze nella seconda parte della scorsa stagione. I due club sarebbero il Taranto e l'ACR Messina, entrambe neopromosse in terza serie.