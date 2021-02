tmw Sannino: "In C urge riforma: se si sta nel professionismo bisogna vivere da professionisti"

Nell'intervista rilasciata a TMW, mister Giuseppe Sannino, tra le altre, ha parlato in generale della situazione economica che si vive in Serie C: "La Serie C non è la B e neppure la A, ci sono costi e non ricavi, chi entra sa che deve spendere e basta: nessuno vuole questa categoria, se si spende senza centrare la promozione, appannaggio per pochi, si va solo in debito. Credo sia arrivato il momento di riformare, anche perché spesso si da del professionismo con club che con il professionismo non hanno niente a che fare: situazioni come capitata questo anno a Trapani non si possono più vedere, in categoria deve starci solo chi ha da subito reali possibilità. Occorrerebbe forse ridurre il numero delle società, anche se capisco che si va a togliere posti di lavoro, ma se si sta nel professionismo bisogna vivere da professionisti e no sul filo del rasoio. Pensiamo alle strutture: possibile vedere nel professionismo stadi scalcinati? Anche questo deve essere un deterrente, se vuoi fare il professionista devi avere delle strutture. Una riforma è urgente, i subdoli meccanismi che spesso si innescano vanno evitati, ma non sta a me dire come: anche se il calcio estero potrebbe essere di esempio".