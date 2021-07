tmw Sirene dalla C per il giovane Lovaglio: lunedì l'agente incontra il Torino

Pronta l'avventura tra i professionisti per il giovane Samuele Lovaglio, attaccante del Torino Primavera distintosi nel corso dell'ultima stagione. Come raccolto dalla nostra redazione, su di lui ci sarebbe il forte interesse del Gubbio e del Fiorenzuola in Serie C, che vorrebbero puntare sul giovane granata. Lunedì, l'agente incontrerà il Torino per capire i piani del club.