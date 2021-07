tmw Torna in Serie C Arras. L'attaccante è vicino all'accordo con la Vis Pesaro

Torna in Serie C l'ex Olbia Davide Arras. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante classe '98 è vicinissimo all'accordo con la Vis Pesaro.