tmw Verso la salvezza. Giana, Pinto: "La vittoria in rimonta sulla Lucchese è stato il là in più"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il capitano della Giana Erminio Daniele Pinto ha parlato anche dell'attuale stagione: "E' un anno particolare arrivato dopo anno difficile, segnato dalla pandemia, dallo stop dei campionati, dalla retrocessione e dal ripescaggio: siamo partiti in estate con un gruppo non ancora definito, durante l'anno c'è stato poi anche il cambio in panchina, ma l'importante è che si sia raggiunta quella compattezza di gruppo che fa la differenza. La vittoria in rimonta sulla Lucchese è stato il là in più, ha dimostrato la forza e l'orgoglio della squadra. Non abbiamo ancora fatto nulla, è vero, ma da quella partita può essere nato un qualcosa di buono: ora dobbiamo confermarci anche a Grosseto".