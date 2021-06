Toninelli: "Ludi mi ha detto che è pronto un altro anno di contratto. Nonostante l'infortunio"

Il difensore del Como Dario Toninelli ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare l’ultima parte della stagione conclusa con la promozione in Serie B del club lariano: “È stato un infortunio molto serio, sulle prima sembrava solo uno strappo e invece ci sono state complicazioni, ma sono felice perché la guarigione sta procedendo bene. Si era parlato di diversi mesi di stop, ma spero di poterci essere già dal ritiro. Il giorno dell’infortunio ero molto turbato perché volevo dare il mio contributo nel finale di stagione e perché ero in scadenza di contratto. Ma il direttore Ludi mi ha chiamato il giorno dopo per dirmi che il Como non mi avrebbe mai lasciato solo e che era pronto un altro anno di contratto. - continua Toninelli all’edizione online della Provincia di Como - Un gesto che mi ha riempito di gioia, davvero non scontato e non comune di questi tempi. Mi hanno fatto sentire subito, e concretamente non a parole, la vicinanza della società. Una grande dimostrazione di serietà e di come si lavora e si agisce in questa società”.