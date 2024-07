Ufficiale Torres, arriva dall'AlbinoLeffe il centrocampista classe 2002 Michael Brentan

La Torres comunica di aver tesserato Michael Brentan.

Il centrocampista classe 2002 nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Albinoleffe nel girone A di Lega Pro, ma vanta anche importanti esperienze tra Pro Sesto 1913, Sampdoria, Juventus e Venezia. Il 22enne di Piove di Sacco (Padova) ha anche un solido percorso nelle giovanili della Nazionale Italiana: Under 16, Under 17 (con cui ha disputato Europei e Mondiali di categoria), Under 18 e Under 19.