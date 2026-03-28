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Torres, Greco frena l’entusiasmo: "Tre finali per chiudere il discorso salvezza"

Torres, Greco frena l’entusiasmo: "Tre finali per chiudere il discorso salvezza"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 22:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Quinto risultato utile consecutivo per la Torres, che supera in casa il Livorno e si avvicina sensibilmente all’obiettivo salvezza. Nel post partita, il tecnico Alfonso Greco ha mantenuto però i piedi per terra: “Vittoria importantissima, siamo stati bravi a partire forte e a sfruttare le occasioni. La gara si è indirizzata sui binari che volevamo”.

Nonostante il successo, l’allenatore ha invitato alla prudenza: “Non dobbiamo illuderci, mancano ancora tre partite da affrontare come finali. L’obiettivo è quasi raggiunto, ma quel ‘quasi’ non mi piace”.

Greco ha anche analizzato la strategia tattica: “Abbiamo cercato la profondità per mettere in difficoltà la loro linea alta, con Di Stefano più libero di muoversi. Questa volta abbiamo concretizzato meglio rispetto ad altre gare”.

Protagonista assoluto dell’incontro è stato proprio Luca Di Stefano, autore di una tripletta in 16 minuti. Il tecnico lo ha elogiato senza nascondere ambizioni: “Gli ho sempre detto che può arrivare in doppia cifra. Ha qualità tecniche importanti e un primo controllo raro per la categoria. Se fa un salto mentale può diventare un giocatore importante anche per livelli superiori”.

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