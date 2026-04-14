Torres, salvezza a un passo. Udassi: "Col Gubbio, rendiamo il 'Vanni Sanna' 12° uomo in campo"

Quello che accadrà alla Ternana, messa ieri in liquidazione volontaria, non è ancora dato saperlo, il Tribunale avrà 48 ore per deliberare sul futuro del club umbro, ma intanto la Torres guarda al campo, al calcio giocato e all'importanza del match di sabato sera, quando al 'Vanni Sanna' arriverà il Gubbio: un confronto, quello della 37ª giornata del campionato di Serie C - nonché penultima di questa travagliata regular season -, che può chiudere il discorso salvezza dei sardi e che avrà inizio alle ore 20:30

In merito a ciò, ecco che è intervenuto il presidente rossoblù Stefano Udassi, con un appello al popolo sardo diffuso mediante una nota ufficiale che di seguito riportiamo:

"Sabato sarà una partita molto importante per Sassari e la Torres. Ci tenevo, approfittandone per ringraziare di cuore, a nome della società, i nostri abbonati e chi c’è sempre stato tutto l’anno in casa e trasferta, per chiedere ai sassaresi un ultimo sforzo. Col Gubbio abbiamo l’opportunità di fare un passo importante, definitivo, verso la salvezza. Sappiamo che le aspettative di questa stagione fossero diverse, ma alla fine, ancora una volta, compattandoci e rimanendo uniti siamo riusciti ad arrivare ad un punto in cui siamo artefici del nostro destino. Ci siamo riusciti anche grazie a voi, alla vostra spinta, al vostro amore incondizionato verso i colori rossoblù, ed è per questo che la vostra presenza sabato sarà ancora più importante. Abbiamo una grande opportunità di fare un passo decisivo, nel nostro Vanni Sanna. Rendiamolo il nostro 12esimo uomo in campo, giochiamola insieme. È insieme che possiamo fare ancora una volta la differenza”.